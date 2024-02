Juliette escolhe look marsala para noite em restaurante luxuoso

Na última quarta-feira, 31, Juliette compartilhou, no feed de seu perfil no Instagram, fotos que realizou no luxuoso Rocco, restaurante que fica dentro do hotel Nór, em São Roque (SP). Para a ocasião, a cantora elegeu um vestido midi marsala. Ela posou nos diversos ambientes elegantes do estabelecimento e ainda mostrou a culinária do local.

Logo, famosas comentaram na publicação da ex-BBB: "Que linda", disse a atriz Bruna Marquezine; "Linda, amiga", escreveu Carla Diaz.