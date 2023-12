Amiga de Juliette reage a críticas por foto com namorado da ex-BBB: "Talarica"

Camilla Diniz, amiga da ex-BBB Juliette se pronunciou nos stories da cantora após os internautas a "detonarem"por postar uma foto ao lado do namorado da cantora paraibana, Kaique Cerveny,

Com muito bom humor, e ao som de risadas, Juliette questiona Camila sobre a sensação de ser cancelada. “Acordei com uma enxurrada de ligações dos meus amigos preocupados (…) agora os realities vão bombar”, disse Camilla em resposta.

Camilla Diniz afirmou também que agora que era “famosa” o nome de seu fã clube seria “Talaricos”, e que somente havia postado a foto para que seus "contatinhos a valorizassem". “Eu ia desfilar com ele, mas agora tô com medo de me baterem”, brincou.