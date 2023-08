Juliano Cazarré, que estará em 'Fuzuê', revela paixão pela culinária paraense

O ator Juliano Cazarré, das novelas Pantanal e Amor de Mãe, interpretará o vilão Pascoal em Fuzuê, nova novela das 19h da Rede Globo. No novo personagem, o público vai poder acompanhar um enredo completamente diferente do peão Alcides que conquistou Maria Bruaca e milhões de telespectadores.

Segundo o ator, o personagem Pascoal é um homem sofisticado que sente prazer pelas coisas boas da vida. "Do lado de fora, é um homem refinado que se veste bem, educado, gosta de cozinhar. Mas por dentro, é uma pessoa ruim, uma pessoa inescrupulosa, que não vai medir esforços para chegar nos objetivos dele”, adianta o artista.

Ao ser questionado se daria para tirar algo positivo da pele de Pascoal, o ator citou apenas o gosto pela cozinha. “O Pascoal gosta de cozinhar, tomar bons vinhos, é a única coisa que posso dizer que temos parecido”, declarou.

Um apaixonado declarado por culinária, Juliano Cazarré fez questão de reforçar seu amor por Belém do Pará, pela cultura e culinária regional. “O que mais me chama atenção é que Belém é diferente, única, distinta de todo o Brasil. Eu lembro do tucupi, do gosto do tacacá, são pratos muito marcantes. Maniçoba, pato no tucupi, o peixe com açaí, que é completamente diferente do que estamos acostumados a comer por aqui”, afirmou.

O ator destacou ainda a vontade de retomar o mais breve a capital paraense. “Belém do Pará é uma terra querida, diferente de todo o Brasil. Guardo recordações maravilhosas, do povo, da culinária, da cultura, dos perfumes, dos rios. Eu ficaria muito feliz em voltar na capital paraense para curtir um pouco mais dessa cultura maravilhosa”, concluiu.