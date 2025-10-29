Juliano Cazarré fala sobre estado de saúde de filha com doença rara

O ator Juliano Cazarré atualizou o estado de saúde da filha Maria Guilhermina, diagnosticada com Anomaria de Ebstein, uma doença rara congênita que afeta uma das válvulas do coração.

Em entrevista ao jornal O Globo, o ator comentou que a filha - a quinta de seis filhos - tem apresentado melhoras. "Há bastante tempo, ela não tem nenhuma intercorrência grave. Agora já está passando várias horas por dia sem respirador - ou seja, o quadro respiratório e o diafragma já estão mais fortes", comemora o ator.

"Ela está muito espertinha, percebendo tudo o que acontece ao redor. E também sorri e se mexe muito. Está ficando maior, comprida, pesada, com o cabelo grande", completou.

A Anomalia de Ebstein é uma doença rara que atinge apenas uma a cada 20 mil crianças recém-nascidas. A síndrome, uma má-formação na válvula tricúspide do coração, afeta o fluxo de sangue no corpo. Com isso, as crianças que nascem com a anomalia podem ter insuficiência cardíaca após o nascimento.

Cazarré está no elenco de Três Graças, na qual incorpora o ex-traficante evangélico Jorginho Ninja. Além disso, voltou aos palcos com o monólogo Compliance, em cartaz no Teatro Prio, no Rio de Janeiro.