Julia Dalavia é fotografada aos beijos com ator ex-Malhação

A atriz Julia Dalavia, intérprete da personagem Guta na novela “Pantanal”, começou um relacionamento com o ator João Vithor Oliveira, ex-"Malhação". Os dois foram flagrados no maior clima de romance, trocando beijinhos e olhares apaixonados, em um restaurante no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

No fim de junho, Julia, de 24 anos, e João, de 27, já haviam sido fotografados juntos em um bar em Botafogo, também no Rio, tornando público o romance. Discreta, a atriz raramente comenta a vida pessoal e até agora também não faz nenhuma postagem sobre o novo amor.

Ex-ator mirim, João Vithor Oliveira fez parte do elenco do programa "Gente inocente" e atuou em "Malhação ID", em 2010, e nas novelas "Boogie Oogie" e "Deus salve o Rei". Ele já viveu um affair com a atriz Isabella Santoni.