Intérprete de Zefa na versão antiga de ‘Pantanal’ faz topless em praia do Rio de Janeiro

Interpretada por Paula Barbosa no remake de “Pantanal”, Zefa foi vivida por Giovanna Gold na versão original da trama, de 1990.

VEJA MAIS

Aos 58 anos de idade, a atriz da novela da Manchete foi flagrada fazendo topless, nesta terça-feira (12), em uma praia do Rio de Janeiro, e surpreendeu com o corpão.

Só com a parte de baixo do biquíni, a beldade renovou o bronze no dia ensolarado na orla carioca. Giovanna ainda se refrescou com uma água de coco e atendeu fãs.

Giovanna Gold atuou em outras novelas após “Pantanal”, incluindo outro remake: “Chiquititas”, de 2013. Ela, que está afastada da televisão, revelou, recentemente, o desejo de voltar às telinhas.