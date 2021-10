Anitta faz topless ao pegar bronzeado em Miami

Morando em Miami, nos Estados Unidos, Anitta aproveitou o dia de sol para atualizar seu bronzeado nesta terça-feira (5). A cantora investiu num óculos espelhados e em um biquíni branco para curtir seu momento relax.

Uma foto compartilhada em seu perfil no Instagram, mostra que Anitta também optou por fazer topless enquanto se esquentava sob o sol e deitava em cima de uma toalha azul com estampa animal print. O clique deixou em evidência, ainda, algumas tatuagens pelo corpo.

Horas antes, Anitta publicou na rede social alguns itens que recebeu da Savage X Fenty, grife de lingerie de Rihanna. “Isso é tão eu, tão eu. Estou pronta”, elogiou. Ela ainda publicou um vídeo de um par de tênis da collab da Adidas com Jeremy Scott que chegou à sua casa.

Recentemente, a cantora compartilhou algumas fotos de seu novo ensaio para a revista Sports Illustrated Swimsuit Issue. As imagens foram divulgadas no Twitter oficial da hitmaker de Girl From Rio, onde ela aparece com um biquini de cor preta, com pedras, em uma praia. “More from Sports Illustrated Swimsuit”, legendou a cantora na publicação. A Sports Illustrated Swimsuit sempre publica fotos com celebridades nos EUA.