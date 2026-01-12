Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Júlia Almeida, filha de Manoel Carlos, presta homenagem ao pai: 'Seu legado permanece vivo'

A publicação recebeu comentários de diversas atrizes que marcaram a história da teledramaturgia brasileira.

Estadão Conteúdo

A produtora e atriz Júlia Almeida, filha de Manoel Carlos, usou as redes sociais para homenagear o pai, que morreu no último sábado, 10, aos 92 anos. A publicação, feita nesta segunda-feira, 12, no perfil oficial da produtora Boa Palavra, mostra Júlia beijando a testa do autor.

No texto que acompanha a foto, a produtora informa a despedida de Manoel Carlos "neste plano" e destaca a permanência de seu legado por meio das histórias e personagens criados ao longo de décadas.

"Um homem que atravessou gerações com sensibilidade, inteligência e uma escuta profunda do humano. Seu legado permanece vivo - nas histórias que contou, nas palavras que deixou e em tudo o que despertou em nós", diz a publicação.

O texto ainda afirma que a Boa Palavra seguirá responsável pela gestão da obra do autor, além do desenvolvimento de novos projetos ligados à sua trajetória. Criada nos anos 1990, a Boa Palavra é a empresa da família, que administra os direitos autorais de Manoel Carlos.

A publicação recebeu comentários de diversas atrizes que marcaram a história da teledramaturgia brasileira. Regiane Alves deixou uma mensagem de apoio à família: "Júlia um abraço afetuoso em toda a família e obrigada por tanto", comentou.

Lilia Cabral e Maitê Proença reagiram com emojis de coração à homenagem. "Julia, uma abraço carinhoso pra toda família", comentou a atriz Larissa Maciel.

Globo exibe tributo ao autor

Nesta segunda-feira, 12, às 23h25, depois da estreia do BBB 26, a TV Globo exibirá o especial Tributo - Manoel Carlos. O documentário aborda a vida e a carreira do autor a partir de entrevistas e imagens de arquivo.

Lançado no primeiro semestre de 2024, o especial já estava disponível no Globoplay e havia sido exibido na TV aberta em maio do mesmo ano.

Autor lidava com o Parkinson

A morte de Manoel Carlos foi confirmada pela produtora da família. A causa não foi divulgada, mas o autor enfrentava problemas de saúde nos últimos anos, incluindo a doença de Parkinson. Em janeiro de 2025, apresentou comprometimento motor e cognitivo, e, em julho, a família informou que ele estava sob cuidados médicos constantes.

Cerca de um mês antes da morte, Júlia Almeida comentou ao Estadão sobre o estado de saúde do pai, afirmando que ele se encontrava em estágio avançado da doença, com mobilidade e interação reduzidas, recebendo acompanhamento médico e de enfermagem 24 horas.

Cultura
