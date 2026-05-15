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Julgamento de Harvey Weinstein por estupro de atriz termina em anulação pela 3ª vez

Já preso por outros crimes, Weinstein, de 74 anos, é acusado de estupro em terceiro grau

Estadão Conteúdo
fonte

Harvey Weinstein (Georges Biard, CC BY-SA 3.0)

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência infantil, violência sexual e estupro de vulnerável. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 100 ou 190, e denuncie.

O terceiro julgamento do ex-produtor de cinema Harvey Weinstein por estupro terminou em anulação em Nova York nesta sexta-feira, 15, após três dias de deliberação. Segundo informações da Variety, o júri, formado em sua maioria por homens, não conseguiu chegar a um veredicto, fazendo com que o juiz precisasse declarar o julgamento nulo.

Já preso por outros crimes, Weinstein, de 74 anos, é acusado de estupro em terceiro grau de Jessica Mann, que protagonizou a comédia romântica This Isnt Funny, em 2015. Advogados do ex-produtor afirmam que o encontro foi consensual. Ela, atualmente com 35 anos, nega.

Esta é a terceira vez que o julgamento do mesmo caso termina em anulação. Weinstein está preso desde 2020 e foi condenado em junho do ano passado por agredir sexualmente Miriam Haley. Na época, a sentença sobre a acusação de Mann foi anulada porque o presidente do júri se recusou a analisar o caso após um desentendimento durante as deliberações.

Agora, o juiz Curtis Farber deu aos promotores um prazo de 30 dias para decidir se levarão o caso a julgamento pela quarta vez. Weinstein, vale lembrar, cumpre pena por outros crimes. Ele recebeu sentença de 16 anos em 2023, na Califórnia, pelo estupro de uma atriz europeia há mais de uma década, e recorre.

Outrora considerado um dos nomes mais poderosos da indústria cinematográfica, Harvey enfrenta diversos processos desde que as acusações de agressão sexual contra ele se tornaram públicas em 2017, o que ajudou a impulsionar o movimento Me Too.

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Harvey Weinstein

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