Julgamento de Diddy é retomado e ex-assessora confirma conspiração para matar Kid Cudi

Uma ex-assistente de Sean "Diddy" Combs testemunhou nesta terça-feira, 27, que o magnata do hip-hop ameaçou matá-la em seu primeiro dia de trabalho e a sequestrou sob a mira de uma arma enquanto procurava matar o rapper Kid Cudi.

O relato de Capricorn Clark sobre as tendências voláteis e violentas de Combs deu início à terceira semana de depoimentos em seu julgamento por tráfico sexual no tribunal federal de Manhattan. Os promotores chamaram Clark, a ex-diretora de marca global da Bad Boy Entertainment de Combs, enquanto trabalhavam para provar que ele liderou uma conspiração de extorsão ao longo de duas décadas que dependia de guarda-costas musculosos, ameaças de morte e um código de silêncio entre a equipe assustada para garantir que ele conseguisse o que queria.

Combs, de 55 anos, se declarou inocente de várias acusações de uma denúncia que o acusa de um padrão de abuso contra sua namorada de longa data, Cassie, cujo nome legal é Casandra Ventura, e outros. Se condenado, ele pode enfrentar de 15 anos à prisão perpétua.

O depoimento de Clark veio dias após Kid Cudi, cujo nome legal é Scott Mescudi, testemunhar que Clark o ligou de um carro do lado de fora de sua casa em dezembro de 2011 e disse-lhe que Combs, irritado porque Cudi estava namorando a cantora Cassie, a sequestrou e a obrigou a ir com ele até a casa de Cudi. Clark, que se referiu principalmente a Combs como "Puff" durante seu depoimento, disse que ele veio até sua casa naquela manhã com uma arma na mão, exigiu que ela se vestisse e fosse com ele porque eles "iam matar Cudi."

Clark disse que eles foram em um SUV Cadillac Escalade preto até a casa de Cudi em Los Angeles, onde Combs e seu guarda-costas entraram na residência enquanto ela ficou no carro e ligou para Cassie. Clark afirmou que disse a Cassie: "Combs me pegou com uma arma e me trouxe até a casa de Cudi para matá-lo." Clark disse que ouviu Cudi ao fundo da chamada perguntando "Ele está na minha casa?" Ela disse a Cassie, "Impede ele, ele vai se matar." Cassie disse a ela que não podia impedir Cudi, ela lembrou.

Combs voltou para o veículo e perguntou a Clark com quem ela estava falando. "Ele pegou o telefone e ligou para Cassie de volta", disse ela. Eles, então, ouviram o veículo de Cudi chegando pela estrada. Combs e seu guarda-costas voltaram para o veículo e perseguiram Cudi, desistindo finalmente quando passaram por carros de polícia que estavam indo para a casa dele. Após a invasão, Clark afirmou que Combs disse às pessoas que estavam com ele que eles tinham que convencer Cudi de "que não fui eu" "Se vocês não o convencerem disso, vou matar todos vocês", ele disse, pontuando sua ameaça com um palavrão, segundo Clark.

Clark disse que ela e Cassie, então, foram até a casa de Cudi, dizendo aos jurados: "Precisávamos conversar com ele. Precisávamos garantir que ele não fosse fazer um boletim de ocorrência sobre o Puff."

Depois disso, ela disse que assistiu em choque enquanto Combs agredia brutalmente Cassie por seu relacionamento com Cudi. Combs chutou Cassie com "100% de força" nas pernas e nas costas enquanto ela se encolhia no chão fora de sua casa em posição fetal e chorava silenciosamente. Ela disse que seu "coração estava se partindo ao vê-la ser atingida daquela maneira" e que nem ela nem o guarda-costas de Combs intervieram. A resposta provocou uma objeção dos advogados de Combs, e o juiz Arun Subramanian disse aos jurados para desconsiderá-la.

Na quinta-feira, 22, Cudi testemunhou que namorou Cassie brevemente em dezembro de 2011, acreditando que ela havia terminado com Combs, mas, no final do ano, eles concordaram em terminar o relacionamento depois de tudo que havia acontecido.

A promotora assistente dos EUA, Mitzi Steiner, questionou Clark sobre seu emprego intermitente com Combs entre 2004 e 2018, começando com o primeiro dia de trabalho, quando ela disse que Combs e um membro da equipe de segurança a levaram ao Central Park depois das 21h e disseram que ele não estava ciente de sua história passada trabalhando com outros rappers. Clark, com a voz trêmula em alguns momentos, testemunhou que Combs lhe disse que, se seu trabalho anterior para rivais do rap se tornasse um problema, ele teria que matá-la.

Ela disse que estava no trabalho por apenas algumas semanas quando Combs a obrigou a transportar algumas joias de diamante em um voo para Miami e elas desapareceram. Como resultado, disse ela, foi levada para um prédio praticamente vazio em Manhattan, onde, durante um período de cinco dias, foi submetida repetidamente a um teste de detector de mentiras por um homem que parecia ter cinco vezes o seu tamanho. "Ele disse: Se você falhar neste teste, eles vão te jogar no Rio East", ela recordou. Clark disse que eventualmente a deixaram voltar ao trabalho.

