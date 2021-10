Juiz federal e escritor humanista, Océlio de Morais, é empossado na Academia Paraense de Letras (APL

O juiz federal e escritor humanista Océlio de Jesus Carneiro de Morais foi oficialmente empossado na cadeira nº 8, da Academia Paraense de Letras, eleito no último dia 26 de agosto com 31 dos 33 votos possíveis.

Océlio, que é juiz federal do trabalho e presidente-fundador da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social (ABDSS), substitui o acadêmico Gengis Freire, falecido no ano de 2019.

O novo acadêmico chega à APL, considerada a terceira academia mais antiga do Brasil, com uma vasta produção intelectual: doze livros individuais nas áreas de literatura, jurídica e no humanismo-filosófico, além de ser coautor em quinze outras obras coletivas. No discurso de posse, que é uma tradição de mais de cem anos na APL, o escritor destacou. “Nasci para ser serviço das letras, da escrita e palavra em defesa das liberdades de pensamento, de expressão e comunicação, as três rainhas da razão e da emoção da condição humana”, afirmou.

O cônego Ronaldo De Menezes, também imortal da Academia Paraense de Letras, fez o tradicional discurso de saudação ao novo colega, destacando que as áreas de conhecimento de Océlio de Morais, o definem como um pensador cristão de seu tempo. O juiz federal e escritor também é membro da Academia Paraense de Jornalismo, da Academia Paraense de Letras jurídicas e articulista do jornal O Liberal, em que publica crônicas, artigos e ensaios inéditos todas as terças-feiras. A sessão foi presidida pelo Acadêmico Ivanildo Ferreira Alves, atual presidente da APL.