Jude Paulla revela como está mãe de Preta Gil pouco mais de uma semana após a morte da cantora

Jude Paulla revelou como está a mãe de Preta Gil, Sandra Gadelha, nessa terça-feira, 29, após a morte da cantora. Através das redes sociais, a amiga de Preta afirmou ter conversado com Sandra, apelidada de Drão.

"Hoje almocei com Drãozinha. Conversamos muito. Lembramos o tempo todo do nosso grande amor. Ela está bem amparada e mais reservada", disse Jude, por meio dos stories do Instagram.

Além da postagem, ela respondeu alguns comentários sobre Sandra: "Ela está bem, na medida do possível."

Além de Drão, Jude falou sobre Flora e Gilberto Gil: "Uma tarde lembrando, relembrando, rindo, chorando, falando dela."

O apelido de Sandra vem da música Drão, escrita por Gilberto Gil durante a separação do casal.

Preta Gil morreu no domingo, 20, em Nova York, Estados Unidos. Ela estava no país em busca de métodos alternativos para o tratamento de um câncer colorretal com o qual lidava desde 2023. O velório da cantora, filha de Sandra Gadelha e Gilberto Gil, ocorreu na última sexta-feira, 25.

Houve também duas missas de sétimo dia em homenagem à cantora, uma em Salvador, no sábado, 26, e outra no Rio de Janeiro, dois dias depois.