Jornalista Sabrina Moraes lança '7 Dias', romance que aborda o poder do amor-próprio

Um encontro casual no elevador de um hotel em São Paulo é o ponto de partida da história contada em '7 Dias', livro de estreia da jornalista Sabrina Moraes. Lançado pela Editora Telha, a obra de págs, custa R$ 49.

Na trama, um romance ficcional, Olívia está prestes a completar 35 anos. Publicitária em ascensão, está focada no trabalho desde que seu namorado, Levi, recebeu uma proposta para morar fora do país, há pouco mais de três meses. Durante uma viagem profissional, Olívia tem um repentino encontro com Paulo, de 37 anos. Avesso a relacionamentos convencionais, Paulo provoca em Olívia o desejo de viver intensamente os próximos sete dias em que passarão hospedados no mesmo andar do hotel, ignorando todos os riscos a que possam estar se submetendo ao decidirem mergulhar de cabeça nessa irresistível e excitante jornada.

VEJA MAIS

Dividido em duas partes, '7 Dias' traz a história contada pelas perspectivas de Olívia e de Paulo, mantendo um ritmo envolvente. A narrativa mostra, aos poucos, particularidades que levam o leitor a entender as escolhas de cada um dos personagens deste intenso romance que tem prazo para terminar. Ou não.

"O livro fala, sobretudo, de amor-próprio e convida o leitor a refletir sobre suas próprias escolhas e as expectativas que, muitas vezes, atribui ao outro a missão de atender numa relação. Com uma narrativa levemente picante e um toque de humor, '7 Dias' propõe uma análise sobre a constante busca por finais felizes nas relações", explica Sabrina Moraes.

Sobre a autora

Sabrina Moraes nasceu em Nova Friburgo (RJ) em 1979. É formada em jornalismo, com especialização em Marketing Empresarial. '7 Dias' é seu primeiro romance.