Confira a programação de shows da 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

Zaynara, Carabao e Dona Onete são algumas das atrações da 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes em Belém, que ocorre de 17 a 25 de agosto. Haverá também shows da Trilogia, com Mahrco Monteiro, Lucinha Bastos e Nilson Chaves, além de uma homenagem a Paulo André e Rui Barata, e Tony Brasil.

Confira a programação dos shows na Arena Amazônia:

17/08 (Vozes do Clima) - Amazônia Jazz Band e convidados

18/08 (Vozes da Poética e do Imaginário) - Frutos do Pará com participação de Luciano Lira

19/08 (Vozes da Diversidade) - Aqno

20/08 (Vozes da Democracia e Liberdade) - Paulo Para Sempre Rui

21/08 (Vozes da Ancestralidade) - Dona Onete

22/08 (Vozes da Tecnologia) - Carabao

23/08 (Vozes da Juventude) - Zaynara

24/08 (Vozes do Escritor Paraense) - Trilogia

25/08 (Vozes da Memória e Patrimônio) - Tributo a Tony Brasil

Este ano, os homenageados serão a mestra de cultura popular Iracema Oliveira e o escritor e poeta Juraci Siqueira. A visitação é gratuita e ocorre das 9h às 21h, com entrada franca. A programação conta com diversas atividades culturais, incluindo rodas de conversa, saraus, encontros literários, peças teatrais infantis e contação de histórias.