Jornalista Marcos Uchôa, apresentador das lives de Lula, deixa a EBC

O jornalista Marcos Uchôa, que atuava como âncora no programa 'Conversa com o presidente', lives transmitidas com o Lula, deixou nesta última terça-feira (20) a EBC. A exoneração, a pedido, foi publicada nos atos internos da empresa. Vale lembrar que o jornalista havia saído da TV Globo, para ingressar no programa de entrevistas do governo.

De acordo com a Secretária de Comunicação (Secom), a saída de Uchôa da EBC foi devido a uma nova oferta de trabalho que o apresentador recebeu. Segundo a coluna de Lauro Jardim, do O Globo, no final do ano passado o Palácio do Planalto interrompeu as lives semanais e avisou que o formato do 'Conversa com o presidente' seria revisitado em 2024. Porém, fontes da Secom dizem que o tema não chegou a ser tratado ainda este ano e não há informação nenhuma da retomada dele.

As lives de Lula vinham sendo alvos de críticas, principalmente em comparação com a audiência das transmissões ao vivo realizadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).