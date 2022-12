Jornalista brasileira denuncia assédio na Copa do Mundo 2022: 'perguntaram se era atriz pornô'

A jornalista brasileira Isabelle Costa está cobrindo a Copa do Mundo 2022 no Catar e por meio das redes sociais fez um desabafo sobre o assédio sofrido durante o exercício da profissão. Alguns homens além de filmá-la a abordaram perguntando se ela era atriz pornô.

Isabelle diz que está cansada da situação e expôs as questões na internet. "Já não é a primeira, nem a segunda vez que sou abordada aqui por homens. Seguida, filmada, enfim. Mas dessa vez passou dos limites. Estava chegando no metrô, na estação do Estádio Lusail, que vai ser o estádio do jogo do Brasil de mais tarde e eu estou percebendo a movimentação de dois homens, me seguindo, me gravando, e, para completar o absurdo, me pararam e perguntaram se eu era uma atriz pornô", relatou a jornalista no vídeo.

Veja o desabafo completo no Instagram da jornalista: