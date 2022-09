Ministério Público denuncia torcedor do Flamengo que assediou repórter da ESPN

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), denunciou o torcedor do Flamengo, Marcelo Benevides, por importunação sexual, após ele ter dado um beijo na repórter Jéssica Dias, da ESPN, no último dia 7, próximo ao estádio do Maracanã, antes da partida contra o Vélez Sarsifield (ARG), pela semifinal da Copa Libertadores da América.

A promotora de Justiça Glícia Pessanha Carvalho Vianna, integrante do Grupo Temático Temporário do Desporto, relatou que a jornalista estava em uma transmissão para a televisão, quando Marcelo Benevides proferiu xingamentos, sendo solicitado pela vítima para que se acalmasse.

VEJA MAIS

Glícia Pessanha Carvalho Vianna prossegue: “o denunciado, então, se aproximou dela, pediu desculpas, colocou a mão em seu ombro, deslizando-a até o braço e deu um beijo no ombro da vítima, que se esquivou. Em seguida, ela iniciou uma reportagem ao vivo e, enquanto falava com a apresentadora do programa, o denunciado voltou a beijá-la, agora em seu rosto, contra a sua vontade”.

O torcedor tentou fugir, mas policiais foram alertados por cinegrafistas que o prenderam e foi conduzido à delegacia do Estádio do Maracanã. Ele passou por um julgamento (Juizado Especial Criminal) e teve a prisão preventiva decretada, porém, recebeu o alvará de soltura no dia seguinte.

O juiz da 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, Marcello Rubioli, indicou medidas como proibição de contato com a vítimas e testemunhas e parentes, além da proibição de frequentar eventos esportivos com a participação do Flamengo, até o término do processo.