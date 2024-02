Jornalista arrasa internauta que falou mal do Pará; veja o vídeo

A Jornalista Ísis Drumond, que mora na cidade de Parauapebas, sudeste do Pará, deu um fecho em um seguidor que ofendeu o estado. Nas redes sociais, o usuário, que não foi identificado, usou uma caixa de perguntas para falar mal do Pará.

“Lugar ridículo logo se vê que você não é daí se fosse nativa não seria alfabetizada. Pará”, escreveu o usuário.

Em resposta, a jornalista publicou um vídeo retrucando a fala ofensiva do seguidor.

“Ele disse que eu falo bem do Pará porque eu devo ganhar muito para isso. Você acertou, eu ganho demais, eu ganho muito acolhimento, ganho muitas riquezas culturais, ganho aprendizados, e principalmente, muita educação, coisa que lhe falta”, disparou ela no vídeo em resposta.

Nos comentários do vídeo, a jornalista recebeu muitos comentários elogiando sua atitude em defesa do estado.

“Arrasou, não sou Paraense, mas sou do Norte e não gosto que falem de nenhum lugar da minha região sem conhecer, sem ter uma experiência de coração aberto”, comentou uma seguidora.

“Gente, de onde saiu essa pessoa??? Somos "nativos" sim , com muito orgulho do nosso PARÁ, nosso povo é feliz , com nossa cultura e costume”, interagiu outro usuário.