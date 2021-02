Jornalista Ana Paula Araújo agradece mensagens e carinho dos fãs após morte de seu pai

Para registrar a sua volta ao programa “Bom Dia Brasil”, a jornalista e apresentadora, Ana Paula Araújo postou uma foto nesta quinta-feira (18). Na postagem, ela agradeceu as mensagens e carinho dos fãs após a morte do pai.

"De volta. Obrigada pela companhia e pelo carinho de todos", escreveu ela.

A comunicação da TV Globo confirmou o afastamento da jornalista. "Ana Paula Araújo não apresentou o 'Bom Dia Brasil' por causa do falecimento de seu pai", disse o comunicado, sem especificar o motivo do falecimento. Muito querida pelo público, a carioca também já apresentou o Jornal Nacional e fez parte do quadro de apresentadores do Fantástico.