Jonas Esticado comemora 10 anos de carreira com novo projeto ao vivo

O cantor Jonas Esticado celebra uma década de carreira com o lançamento do projeto “Jonas Intense – Ao Vivo em Recife”, que marca seu retorno ao forró romântico. A primeira parte do audiovisual chegou às plataformas digitais nesta quinta-feira (30), com nove faixas.

Gravado em setembro na capital pernambucana, o projeto resgata a essência que apresentou Jonas ao Brasil, combinando intensidade, romantismo e autenticidade. “O Intense sempre foi um projeto que me representa muito. Ele fala sobre viver a música com verdade, com intensidade e emoção. Esse novo trabalho é uma forma de me reconectar com o público e mostrar o quanto eu evoluí como artista”, destacou o cantor.

Entre as faixas do primeiro volume está “O Que Você Esconde”, música inédita escrita por Matheus Marcolino e Waléria Leão, que estreia nesta sexta-feira (31), ao meio-dia, no YouTube oficial de Jonas e em todas as plataformas digitais. A canção mistura vulnerabilidade e desejo, retratando relações marcadas por silêncios e desconfiança.

Outra aposta é a nova versão de “Amiga Linda”, um dos grandes sucessos da carreira de Jonas Esticado. O repertório ainda inclui “Online”, “No Mesmo Lugar”, “Criei um Grupo”, “A Rosa e o Beija-Flor”, “Pegada que Desgrama”, “Pois É” e “Sofri em Dobro”.

O projeto “Jonas Intense – Ao Vivo em Recife” marca o início de uma nova fase do artista, que promete mais dois volumes até o fim do ano, com participações de Zé Vaqueiro, Léo Foguete, Priscila Senna e Tarcísio do Acordeon.