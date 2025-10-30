Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Jonas Esticado comemora 10 anos de carreira com novo projeto ao vivo

A primeira parte do audiovisual chegou às plataformas digitais nesta quinta-feira (30), com nove faixas

O Liberal
fonte

Jonas Esticado comemora 10 anos de carreira com novo projeto ao vivo. (Divulgação)

O cantor Jonas Esticado celebra uma década de carreira com o lançamento do projeto “Jonas Intense – Ao Vivo em Recife”, que marca seu retorno ao forró romântico. A primeira parte do audiovisual chegou às plataformas digitais nesta quinta-feira (30), com nove faixas.

Gravado em setembro na capital pernambucana, o projeto resgata a essência que apresentou Jonas ao Brasil, combinando intensidade, romantismo e autenticidade. “O Intense sempre foi um projeto que me representa muito. Ele fala sobre viver a música com verdade, com intensidade e emoção. Esse novo trabalho é uma forma de me reconectar com o público e mostrar o quanto eu evoluí como artista”, destacou o cantor.

Entre as faixas do primeiro volume está “O Que Você Esconde”, música inédita escrita por Matheus Marcolino e Waléria Leão, que estreia nesta sexta-feira (31), ao meio-dia, no YouTube oficial de Jonas e em todas as plataformas digitais. A canção mistura vulnerabilidade e desejo, retratando relações marcadas por silêncios e desconfiança.

Outra aposta é a nova versão de “Amiga Linda”, um dos grandes sucessos da carreira de Jonas Esticado. O repertório ainda inclui “Online”, “No Mesmo Lugar”, “Criei um Grupo”, “A Rosa e o Beija-Flor”, “Pegada que Desgrama”, “Pois É” e “Sofri em Dobro”.

O projeto “Jonas Intense – Ao Vivo em Recife” marca o início de uma nova fase do artista, que promete mais dois volumes até o fim do ano, com participações de Zé Vaqueiro, Léo Foguete, Priscila Senna e Tarcísio do Acordeon.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jonas esticado

lançamento musical
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Ilha do Marajó revela suas riquezas culturais e naturais no ‘Globo Repórter’ desta sexta-feira, 31

O programa vai ao ar logo após ‘Três Graças’

30.10.25 14h03

CULTURA

Gaby Amarantos vai recriar o filme 'Rock Doido' em plano-sequência no palco do Global Citizen

A cantora paraense promete transformar o Mangueirão em uma grande festa de aparelhagem

29.10.25 19h43

ENDOIDA!

Viviane Batidão confirma show de abertura no 'Global Citizen Festival: Amazônia'

A artista foi convidada após o sucesso do “Amazônia Live” e promete repetir a energia do “rock doido” no Mangueirão

29.10.25 19h18

GLOBAL CITIZEN AMAZÔNIA

Estacionamento Global Citizen: saiba valores e onde comprar vaga para deixar o carro ou moto

Garantir a vaga com antecedência ajuda a evitar imprevistos no dia e permite foco total na experiência do festival

29.10.25 12h27

MAIS LIDAS EM CULTURA

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda