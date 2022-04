Johnny Depp desejou que 'cadáver' de Amber estivesse 'apodrecendo' dentro de veículo

A batalha judicial entre os atores Johnny Depp e Amber Heard continua rendendo trocas de acusações mútuas e revelações chocantes, resultantes do casamento breve e conturbado dos dois.

No segundo dia do julgamento, a defesa de Amber apresentou algumas mensagens de ódio do ator hollywoodiano, dirigidas à ex-esposa. Nos textos obtidos pela justiça e lidas no tribunal, Depp fala para um amigo, em outubro de 2016, que esperava "que o corpo de Amber estivesse se decompondo" no porta-malas de um veículo.

O amigo de Depp, Isaac Baruch, para quem as mensagens foram enviadas, não quis comentar sobre a conversa, mas admitiu que as mensagens eram verdadeiras e haviam sido remetidas pelo ator.

A defesa de Amber perguntou: “Você se lembra do senhor Depp alguma vez ter lhe dito que ele, em termos básicos, esperava que o cadáver apodrecido de Amber estivesse se decompondo no porta-malas de um Honda Civic?”



Baruch, contrariado, respondeu: “sim, estou vendo isso aqui, então, obviamente, sim, foi dito. Foi escrito”. Em seguida, o amigo do ator de Piratas do Caribe disse que estava cansado das acusações de Amber e que a atriz "deveria assumir sua responsabilidade, se curar e seguir em frente”.

O julgamento do processo de difamação movido por Depp contra Amber começou na última terça-feira, 12, em Virgínia, nos Estados Unidos. Depp alega que a ex-companheira teria inventado as acusações de violência doméstica por não aceitar o fim do casamento. Ele pede US$ 50 milhões, o equivalente a R$ 236 milhões, por danos. A atriz o denunciou por diversas ocorrências de violência física, verbal e psicológica.

