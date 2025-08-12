Johnny Depp de volta em 'Piratas do Caribe'? Produtor acredita que sim, mas com uma condição

Jerry Bruckheimer, produtor que trabalhou em todos os cinco filmes de Piratas do Caribe, acredita que Johnny Depp aceitaria reprisar o papel de Jack Sparrow em um possível novo filme da franquia. Mas com uma condição: "Se ele gostar do papel dele na história, acho que ele aceitaria", disse o produtor à revista Entertainment Weekly, reforçando que tudo depende do roteiro do novo filme.

O produtor ainda adiantou que, caso o sexto filme da franquia realmente saia do papel, ele será no formato reboot, sem amarras ou necessidade de sequência dos longas que já foram lançados. Ainda assim, Bruckheimer considera essencial a participação de Johnny Depp, que dá vida ao personagem principal.

Mesmo com os problemas pessoais que afetaram a imagem pública de Johnny Depp em 2018, o produtor não mudou seu sentimento em relação ao ator. "Eu o adoro. Ele é um bom amigo. Ele é um artista incrível e tem um visual único. Ele criou o Capitão Jack. Isso não estava no roteiro; era ele fazendo um pouco de Pepé Le Pew e Keith Richards. Essa foi a interpretação dele de Jack Sparrow."

Bruckheimer diz que, para que o novo Piratas do Caribe saia do papel, é preciso definir uma história com o qual todos os envolvidos com o filme estejam satisfeitos. "Ainda estamos trabalhando em um roteiro", diz ele. "Queremos fazê-lo. Só precisamos encontrar o roteiro certo. Ainda não chegamos lá, mas estamos perto", garantiu o produtor.

Rompimento com a Disney

Johnny Depp foi afastado da saga após as acusações de violência doméstica feitas pela ex-mulher Amber Heard, de quem ele se separou em 2016. A separação foi parar nos tribunais e Depp saiu vitorioso em 2022. Antes de vencer o processo, o ator chegou a falar que não voltaria a trabalhar no elenco de Piratas do Caribe.

"Se a Disney chegasse a você com US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,3 mi) e um milhão de alpacas, nada neste mundo o faria voltar e trabalhar com a Disney em um filme de Piratas do Caribe? Correto?", questionou Ben Rottenborn, advogado de Heard durante o julgamento. "Isso é verdade", respondeu o ator, em um trecho reproduzido pela revista Variety.