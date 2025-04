John Lennon deveria ser interpretado nos cinemas por ator de Liverpool, diz irmã do astro

A confirmação dos atores que vão interpretar os Beatles em novas cinebiografias causou barulho entre os fãs da banda. Há quem não tenha aprovado as escolhas, como a própria meia-irmã de John Lennon, Julia Baird, de 78 anos. Em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, ela afirmou que faltou autenticidade nas tentativas anteriores de filmes dos Beatles e que atores de Liverpool, a cidade natal dos astros, deveriam ter sido escalados. "Claro. Ninguém mais consegue reproduzir a entonação de Liverpool. Ninguém", disse Julia.

Nenhum dos atores selecionados pelo diretor Sam Mendes é de Liverpool. Harris Dickinson, que viverá Lennon, é britânico de Londres, assim como Joseph Quinn, que será George Harrison.

Enquanto isso Paul McCartney e Ringo Starr serão interpretados por atores irlandeses em ascensão, respectivamente Paul Mescal e Barry Keoghan.

"Ele Sam Mendes nunca me pedirá conselhos! Sou a última pessoa com quem ele gostaria de conversar, porque então ele não pode inventar coisas", disparou Julia. O espólio de Lennon é administrado por Sean Lennon, seu filho com Yoko Ono, e a irmã não tem nenhum envolvimento nas produções cinematográficas.

Julia, hoje professora aposentada, ainda abriu o coração ao falar de Lennon. "Ser irmã de John é um privilégio que eu não conseguiria começar a descrever para você. Mas, se tivesse a escolha, queria que ele nunca tivesse visto um violão. Então ele poderia ter sido professor de arte e ainda estaria aqui", disse ela ao The Telegraph.

O projeto ambicioso de Sam Mendes, conhecido por Beleza Americana e 1917 contará com quatro filmes, um sobre cada integrante dos Beatles, com previsão de estreia para abril de 2028.