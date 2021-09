Joelma segue mantendo mistério sobre suposto namorado

O suposto novo romance da cantora parense Joelma vem movimentando as redes sociais. Nesta quarta-feira (22), ela postou uma foto ao lado de Ewerton Martin com a legenda "Sabia que era você" e na sequência fez a divulgação da data do seu novo trabalho, que será lançado nesta quinta (23). Veja o post:

Os fãs da artista vêm acompanhando seus nas redes sociais. Uma troca de comentários causou um certo furor, pois a paraense tem comentado as publicações do rapaz com emojis de coração. Ontem, ela fez outra postagem, também no mesmo tom:

Morador de Rio das Pedras, no interior de São Paulo, o suposto novo affair de Joelma costuma publicar fotos com animais ou exibindo o físico bem delineado no Instagram. E foi numa dessas postagens que o burburinho se originou.

