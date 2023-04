Joelma revela estar 'há uns quatro anos sem beijar' e diz que gosta de 'homem feio'

A cantora paraense Joelma está focada em sua vida profissional e se prepara para a gravação de um novo DVD. No entanto, em entrevista, a artista também falou sobre sua vida pessoal e deixou claro que não está buscando um relacionamento no momento. Segundo Joelma, ela ainda não encontrou a pessoa certa e que para ela, um relacionamento sério precisa ter muita conexão.

"Beijo é algo muito especial. Beijar por beijar, não beijo não. Eu gosto de homem feio", disse Joelma.

Joelma também abordou sua relação com o filho Yago Matos, que optou por morar com Ximbinha, ex-marido da cantora, logo após a separação dos artistas. "No início eu fiquei chateada do meu filho ir morar com o meu ex, mas eu entendi", revelou.

Além disso, Joelma também falou sobre sua vida amorosa e revelou que não beija ninguém há quatro anos. A cantora, que foi diagnosticada com covid-19 cinco vezes, atribui a "seca" à doença. "Estou há uns quatro anos sem beijar (...) Eu estava nessa luta, esse corre atrás da saúde. Quase três anos. E quando eu estava quase melhorando, pegava de novo", disse.