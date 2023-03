Joelma lança ‘Dançando e Beijando’ novo single da turnê ‘Isso é Calypso’

A cantora Joelma lançou na última segunda-feira, 20, o novo single da turnê "Isso é Calypso", a música "Dançando e Beijando", já disponível em todas as plataformas de música. A faixa foi lançada pela ONErpm e une o calypso com o piseiro. A turnê já percorreu aproximadamente 50 cidades e com estimativa de público de mais de 1 milhão de pessoas.

Joelma é cantora, dançarina, empresária e tem mais de 30 anos de carreira artística. Ela acumula mais de 22 milhões de discos vendidos. Sua presença nas redes sociais também é uma marca, já que possui mais de 10 milhões de seguidores. A cantora paraense já teve diversas indicações a premiações nacionais e internacionais, inclusive, ao Grammy Latino.

A sua nova música de trabalho “Dançando e Beijando” foi composta por Júnior Silva e explora outras facetas da cantora. A letra da canção narra uma história ambientada em uma festa, onde Joelma canta uma atmosfera de gingado e flerte e o objetivo de Joelma é somente aproveitar e se divertir. “Vamos dançando e beijando / Coração tá gostando / Dois passos pra lá / Dois beijos pra cá”, canta Joelma no refrão da faixa.

A cantora Joelma criou a coreografia da nova faixa, que estará no DVC “Isso é Calypso Tour Brasil”. “Estava procurando uma música pra cima, alto astral e, quando ouvi essa, não tive dúvida. Espero que todo mundo aprenda a letra e a coreografia pra gravarmos juntos no DVD!”, arguiu a cantora.

O show que se tornará DVD será gravado no dia 14 de abril na casa de shows CTN, em São Paulo. Joelma deixou um recado ao seu público a respeito do que espera para o dia. “Que todo mundo aprenda a letra e a coreografia”, finalizou.

O jornalista George Miranda, é fã de Joelma há 20 anos e já assistiu a inúmeros shows e gravações da cantora. Ele está com boas expectativas sobre o DVD e espera que os admiradores paraenses possam participar. "Ouvi a Banda Calypso pela primeira vez num barco a caminho de Oeiras do Pará, no Marajó. Eu tinha 9 anos. Quando voltei pra Belém, passei a acompanhar tudo. Economiza o dinheiro do lanche pra comprar os CDs e DVDs. Já fui para duas gravações de DVDs da Joelma. Tenho todos os CDs e DVDs.”, relembrou.

"Espero que a gravação do DVD em São Paulo mescle grandes sucessos da Joelma na Banda Calypso com os hits da carreira solo também. Pelo que vi nas redes sociais da Joelma, ela está nos presenteando com a oportunidade de viver épocas de ouro, nos levando para momentos únicos e inesquecíveis de nossas vidas. Achei sensacional ela recriar a capa do primeiro CD da Calypso, revivendo até o figurino e o estilo de cabelo de 1999. Minha expectativa é que Belém também receba a gravação do DVD que vai percorrer cinco capitais brasileiras, porque a Joelma tem um público fiel aqui. E Belém é casa, onde tudo começou. Os fãs paraenses merecem compartilhar esse momento com ela também.”, concluiu.