‘Tour Isso é Calypso’: Joelma gravará DVD especial em São Paulo; vídeo

O timbre e os passos de dança da cantora paraense Joelma são símbolos de uma carreira reconhecida em todo o país e internacionalmente. Percorrendo o Brasil, a artista irá gravar apresentações ao vivo em cinco capitais do país. A primeira foi realizada em dezembro do ano passado, em Recife. E nesta sexta-feira (14), a capital escolhida foi São Paulo. A artista paraense fará show a partir das 20h, no Centro de Tradições Nordestinas (CTN). Com grande ligação com São Paulo, promete um grande show com figurinos icônicos e muita coreografia.

De acordo com Joelma, a escolha da capital paulista está relacionada com a gratidão que sente pela população da cidade. “Desde o começo da minha carreira, a cidade de São Paulo foi muito importante. Gravei meu primeiro DVD em São Paulo, em uma casa nordestina também. São muitas memórias”, afirmou. Joelma conta que quando surgiu o projeto, não pensou duas vezes em devolver um pouco do que a capital paulista já ofereceu para sua carreira. “Sou muito grata a todos que fazem parte da minha história e vamos relembrar juntos momentos lindos e viver novos”, acrescentou.

Na primeira gravação do projeto em Recife, a cantora fez a alegria dos fãs com seus maiores hits e contou com as participações especiais dos cantores Yasmin (filha de Joelma), Victor Santos e a banda Magníficos. A setlist trouxe sucessos atemporais como “Odalisca” e “Brega Fó”, até atuais como, “Ai coração” e “Anjo do Prazer”.

Para a apresentação de São Paulo, a cantora confirma no repertório a canção "Dançando e Beijando”, que foi lançada como single no dia 17 de março. “Essa minha nova música é na verdade uma mistura de ritmos. Nunca vou deixar de cantar o calypso, minha cultura e tudo que o Pará tem. Então colocamos merengue, bachata, pisadinha, calypso, enfim, pouco de tudo. E criei uma coreografia mais fácil pra que todo mundo possa dançar, gravar, se divertir”, explica Joelma, que é conhecida pela performances de dança e passos que são imitados por pessoas em todo o Brasil.

Para os fãs, que enviam mensagens nas redes sociais querendo sempre saber mais detalhes de sua vida e de suas vindas ao Pará, Joelma afirma que o centro de seus esforços hoje é a sua carreira e sua arte. “Estou com foco total na minha carreira, na minha turnê ‘Isso é Calypso’, na gravação deste projeto ‘Isso é Calypso Tour Brasil’. Mas claro que essa nostalgia (ligada a mEmória de toda a sua trajetória) também tem coisa nova. Sempre com muito amor, carinho e dedicação aos meus fãs que me acompanham e torcem por mim”, declara aos seguidores e admiradores.

(Divulgação)

Ainda que o sucesso nacional esteja estabelecido, Joelma destaca que nunca se afasta muito do Pará. “Estive em Belém há poucas semanas fazendo um show corporativo e deu para matar um pouco a saudade. Mas quero, logo logo levar a turnê pra minha terra. E quem sabe o DVD, não é? Conto com o apoio de vocês”, reforça.

“Sempre quero transmitir coisas boas com meus sentimentos, trabalhos e minha música. Uma coisa que aprendi é sempre fazer tudo com amor, não tem erro”, conclui a artista.

Agende-se

Joelma – Gravação do DVD “Isso é Calypso Tour Brasil”

Data: 14/04

Hora: a partir das 20h

Local: Centro de Tradições Nordestinas (CTN). Rua Jacofer, 615 — Limão, São Paulo (SP)

