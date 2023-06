Jocatos é o convidado da semana do videocast Lib Art, apresentado por Rose Maiorana

O videocast Lib Art, apresentado pela artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, recebe nesta semana o artista educador Jocatos. O projeto é um espaço de bate-papo com artistas famosos e estreantes de variadas expressões artísticas. O videocast está disponível no LibPLay, hoje, a partir das 14h. O público tem a oportunidade de ouvir e aprender com especialistas em arte que compartilham suas experiências e perspectivas sobre a produção e a indústria artística.

João Carlos Torres da Silva, ou Jocatos, como é conhecido é um artista principalmente por desenvolver técnicas e experiências através da arte em parceria com instituições que atuam em projetos sociais e comunitários. Segundo o artista, desde o início da vida na arte, ele trabalhava com cobre, um material muito caro para chegar na capital paraense.

“Em uma de minhas andanças, me deparei na frente de um colégio com latas de lanche como sardinhas e afins, que estavam no lixo”, começou a explicação. Em seguida, o artista conta que viu naquelas latas bons materiais para seu ateliê e para transfomar em arte. “Então comecei a higienizar essas latas e fui observando que elas já vinham com um verniz especial. Passei a gravar direto na lata e desenvolvi técnicas dentro da gravura, através desse material”, destacou. Assim começou sua relação com escolas e projetos pedagógicos.

Durante o bate-papo especial, Rose e Jocatos puderam trocar as experiências vividas dentro da arte, relembrar os tempos do projeto “Arte Pará”, além de detalhar como realiza suas técnicas dentro da arte. Durante a entrevista, a apresentadora se encanta ainda mais pelos trabalhos desenvolvidos pelo artista.

O artista plástico Jocatos nasceu em Belém do Pará e tem suas obras comercializadas desde os anos 1970. Especialista em Estudos Culturais da Amazônia pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Jocatos desenvolve trabalhos como gravador, pintor, escultor e educador. O artista já apresentou suas obras em mostras, premiações artísticas, salões, bienais, e possui acervos em museus paraenses, brasileiros e no exterior.

Jocatos desenvolve experiências pedagógicas através da arte em parceria com instituições que atuam em projetos sociais e comunitários. O artista faz, ainda, pesquisa de matérias biodegradáveis para a criação de design e a sua aplicação na produção dos seus trabalhos.

Confira a entrevista exclusiva:

