João Silva fala sobre estado de saúde de Faustão

João Silva, filho do apresentador Fausto Silva, atualizou o estado de saúde do pai. Faustão foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na última quinta-feira (15/08). Fausto Silva estava na mesma unidade de saúde onde, o também apresentador, Silvio Santos, estava internado e faleceu na manhã deste sábado (17/08).

Segundo João, Faustão está se recuperando bem e já se encontra em casa. “Meu pai está bem! Ele está em casa e vai toda semana para tratamento. Não está mais internado”, afirmou em entrevista à coluna Fábia Oliveira.

Na sexta-feira (16/8), Luciana Cardoso, esposa do apresentador, também comentou sobre a situação em entrevista ao F5. “Ele vai ao hospital duas vezes por semana, tudo conforme a rotina dele”, revelou.

Fausto Silva estava na mesma unidade de saúde que Silvio Santos. O apresentador passou por um transplante de rim em fevereiro deste ano e por um transplante de coração em agosto do ano passado. Devido ao estado sensível após a última cirurgia, as visitas ao hospital se tornaram mais frequentes.