João Lopes inaugura roda de samba no próximo domingo

O sambista João Lopes vai estrear a "Feijoada do Dom", onde ele vai apresentar canções do samba e chorinho para embalar o público. A ideia do projeto é que a cada semana um artista vai comandar a roda. A festa vai ser inaugurada neste domingo (26), a partir das 11h, no Dom Gastro Bar.

O artista diz que a ideia do projeto é de promover encontros entre os amantes da música, uma vez que a roda de samba é um formato agregador entre os artistas e o público. O repertório do artista vai contar com samba e chorinho.

"Sem dúvida é um projeto que só tem a somar com a cultura e a música na nossa cidade, pois no grande circuito de festas esses ritmos estão muito fortes, então vamos chegar com tudo para agregar no movimento ", comenta João Lopes.

VEJA MAIS

Rodrigo Monteiro, um dos idealizadores do projeto, explica que a ideia é que a cada domingo um artista ou um grupo da vertente do samba se apresente no espaço como forma de fortalecer o gênero musical e também de dar mais uma opção de diversão ao público. "Criamos esse projeto com o intuito de valorizar os músicos paraenses que possuem o samba raiz na veia, e como uma opção para quem procura uma programação de qualidade na cidade aos domingos" comenta Rodrigo Monteiro.

João Lopes é Amazonense, mas já mora em Belém há alguns anos. Ele faz parte do projeto "Samba de artista", que valoriza artistas da terra. Há 30 anos ele trabalha com a música e diz que uma de suas maiores influências foi seu pai, com quem deu os primeiros passos na música.

Apesar de ter algumas composições sozinho e outras com parcerias com o pai, o filho e até outros artistas, João ainda não tem um álbum próprio. "O que eu tenho é algo ainda muito caseiro, mas eu faço parte do projeto samba de artista e lá já fiz algumas parcerias musicais", destaca o sambista.

"O meu pai era músico e na minha casa a música sempre foi muito compartilhada entre eu, meu pai e meu irmão. Já ganhei alguns festivais, já perdi alguns também, já participei de algumas feiras internacionais e assim venho fazendo meu caminho na música", destaca o artista.

Serviço: Feijoada do Dom

Data: 26 de feveireiro

Local: Dom Gastro Bar, que fica na 3 de maio esquina da gentil

Hora: a partir das 11h.