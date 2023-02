Jango Vidal é homenageado com samba de carnaval

No mês do carnaval, não pode faltar o Samba! Por isso, o cantor paraense Markinho OS apresenta no domingo, a música "Este Samba Sou Eu!", em homenagem ao emblemático Jango Vidal, figura marcante do samba paraense no Pará. Composta por Jorge Laurent, a canção será apresentada na Roda de Samba da White House, em Icoaraci, no domingo (12). Sob o comando do próprio Jango Vidal, a Roda de Samba terá ainda Tonynho Melodia e Serginho Nóbrega o carnaval na cidade.

Para o cantor, é muito fácil homenagear Jango Vidal e necessário. “Hoje, o Jango Vidal é a figura mais importante do samba paraense no que diz respeito à promoção de eventos. A empresa dele já tem muitos anos de estrada e já trouxe vários artistas do cenário nacional para o nosso estado, então tenho certeza que muitos já queriam fazer essa homenagem”, declarou Markinho PS.

O cantor relata ainda que a música fala justamente sobre o coração sambista de Jango Vidal. “A música começa com o trecho: ‘o samba que habita em mim’, não há verso melhor para definir Jango Vidal, que sempre fez questão de falar que é do samba de raiz. Ele respira o samba, é o coração dele. É ainda a figura mais emblemática do samba paraense”, destacou. Jango foi o responsável pela criação do projeto “Samba de Raiz”, para fomentar ainda mais o samba paraense no Pará e já lançou muitos artistas do nicho.

Markinho conta que já teve muitas oportunidades promovidos pelo amigo sambista e que sua generosidade já lançou novos talentos. “O Jango tem esse viés que vai além da música, ele lança artistas incríveis. Inclusive, recentemente vem ajudando um garoto muito talentoso a entrar nesse mundo do samba que nem sempre é fácil e vem sucesso por aí”, destacou o cantor.

Jango Vidal é sambista paraense, atualmente empresário e presidente de honra do Grêmio Recreativo Beneficente Jurunense ‘Rancho Não Posso Me Amofiná’. Uma das mais tradicionais escolas de samba da cidade. Atualmente está no Grupo 1, que equivale à primeira divisão do Carnaval de Belém.