Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

João Gordo é detido no Aeroporto de Confins com pequenas porções de droga e liberado em seguida

Estadão Conteúdo

O cantor João Gordo, de 62 anos, foi detido na manhã deste domingo 22, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte/Confins-Tancredo Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após uma inspeção de bagagem durante o embarque.

Segundo a Polícia Federal (PF), pequenas porções de haxixe e maconha foram encontradas na mala do artista. Ele foi encaminhado a uma sala no aeroporto, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado em seguida. Após o episódio, já em São Paulo, o cantor publicou um vídeo em que comentou brevemente a situação. "Mo preju perder voo, cansado."

O Estadão entrou em contato com a assessoria do cantor, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

De acordo com a Polícia Federal, a bagagem do cantor passou pelo raio-X e chamou a atenção dos agentes por conter um isqueiro, item proibido para transporte. Durante a verificação, foram encontradas as substâncias, em quantidade inferior a 5 gramas.

Em nota, a Polícia Civil informou que o músico foi liberado após os procedimentos legais, mediante compromisso de comparecer à Justiça quando convocado.

Cantor comentou o caso nas redes

Após o ocorrido, João Gordo se manifestou nas redes sociais. Em uma publicação, ele confirmou que havia sido detido no aeroporto e abordou a situação com tom irônico, utilizando emojis e a música Thats Life, de Frank Sinatra.

Além disso, o cantor também publicou um vídeo após o episódio, em que comentou brevemente a situação. "Mo preju perder voo, cansado", disse, ao relatar o impacto do ocorrido.

Na gravação, João Gordo afirmou que não houve maiores complicações, mencionando que foi detido com cerca de 1 grama de maconha. Ele também relatou o prejuízo por ter perdido o voo, além do cansaço e de um mal-estar físico, dizendo que estava com disenteria no momento.

A postagem repercutiu entre seguidores e rapidamente passou a circular nas redes, com comentários sobre o caso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

João Gordo

drogas

detenção

aeroporto
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTE

Coletivo de Artes Evoé lança projeto de teatro itinerante com apresentações gratuitas no sul do Pará

Com foco no desenvolvimento social através da arte o grupo inicia circulação por cidades paraenses com elenco jovem e talentoso

23.03.26 12h09

MÚSICA

Felipe Cordeiro apresenta o baile Pará Hits em noite dedicada à sonoridade latina e amazônica

A celebração marcada para o dia 27 de março na Casa Apoena exalta a força e a resistência da produção artística produzida no Norte

23.03.26 11h21

TIGRINHO

Justiça condena influenciadora do Norte por lavagem de dinheiro e jogos de azar ilegais

A influenciadora que acumulava mais de 1 milhão de seguidores foi sentenciada pela 3ª Vara Criminal de Palmas após ostentar fortuna incompatível com sua renda declarada

23.03.26 10h20

DORES

Com ajuda de Nando Reis, Giulia Costa fala sobre alcoolismo do pai Marcos Paulo em podcast

Diálogo aberto e sem tabus marca a trajetória de Flávia Alessandra e Giulia Costa no comando do projeto

23.03.26 8h55

MAIS LIDAS EM CULTURA

REALITY SHOW

BBB 26: Jonas, Gabriela e Juliano estão no Paredão; veja como foi votação

Jornada conseguiu se salvar da berlinda pela prova Bate e Volta

23.03.26 8h03

HEREDITÁRIO

Atriz e humorista Luisa Perissé transforma rótulo de nepobaby em fenômeno de audiência no Nepograma

A artista que viralizou com o hit Trap do Trepa Trepa agora mergulha nos bastidores das famílias de celebridades em entrevistas leves e bem-humoradas

23.03.26 8h00

DORES

Com ajuda de Nando Reis, Giulia Costa fala sobre alcoolismo do pai Marcos Paulo em podcast

Diálogo aberto e sem tabus marca a trajetória de Flávia Alessandra e Giulia Costa no comando do projeto

23.03.26 8h55

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (23/03)?

O filme "Quando Encontrei Você" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

23.03.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda