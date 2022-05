Joana Prado fala sobre ter posado nua como Feiticeira: 'Eu me arrependi, sim'

Joana Prado ganhou fama nos anos 90, vivendo a personagem Feiticeira. Na época, ela posou nua para a revista Playboy, em dezembro de 1999. Quase 23 anos depois, Joana comentou sobre seu arrependimento.

O assunto veio à tona com Karina Bacchi, durante uma live no Instagram. A esposa de Vitor Belfort tem atualmente 45 anos, se converteu ao cristianismo e conta como sua vida mudou desde a fama.

"Para mim, a palavra arrependimento, no hebraico, é mudança de direção, então, eu tenho que mudar minha direção. No grego, é mudança de pensamento, eu tenho que mudar meu pensamento. Eu me arrependi, sim, o que significa que eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia antes”, disse a ex-Feiticeira.

Joana ainda acrescentou: "Me arrependi da minha época da Feiticeira porque o arrependimento significa mudança de atitude e de pensamento, para daí ter o entendimento que é fazer e seguir tudo o que Jesus nos ensinou."

Mesmo pensando de forma diferente da de quando era jovem, a empresária reconhece que o trabalho e a fama trouxeram para ela oportunidades. "Só Deus sabe o tanto que eu sofri, mas também o tanto que eu me diverti, cresci, amadureci e aprendi com a época”, pontuou.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)