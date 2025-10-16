Jim Caviezel: Como está o ator que interpretou Jesus no primeiro filme de Mel Gibson?

Jim Caviezel, que se tornou conhecido mundialmente ao interpretar Jesus em A Paixão de Cristo (2004), não retornará para a sequência do filme, A Ressurreição de Cristo. O diretor Mel Gibson escolheu o ator finlandês Jaakko Ohtonen para assumir o papel na continuação.

O longa original permanece como um dos maiores sucessos da carreira de Caviezel. Depois de viver Jesus, o ator se destacou novamente em 2023 ao protagonizar Som da Liberdade, interpretando Tim Ballard no filme baseado em uma história real sobre tráfico humano. Entre 2011 e 2016, ele também foi John Reese na série Pessoa de Interesse, papel que consolidou sua trajetória na televisão.

Atualmente com 57 anos, Caviezel segue ativo e já tem novo projeto: Archangel, filme de ação da Sony Pictures em parceria com a Mandalay Pictures. Segundo o The Hollywood Reporter, a trama acompanha um ex-membro das Forças Especiais dos EUA, que vive na zona rural de Wyoming e passa seu tempo projetando armas para uma agência militar secreta americana. O elenco conta ainda com Olivia Thirlby, Garret Dillahunt e Shea Whigham.

Enquanto isso, as filmagens de A Ressurreição de Cristo já começaram em Roma. O longa chega mais de 20 anos depois do original, mas ainda não tem data de estreia definida.

De acordo com uma fonte da produção ouvida pela Variety, a escolha de novos atores para os personagens principais foi coerente, considerando que a história se passa três dias após a crucificação de Jesus, na Sexta-Feira Santa. Antes, Mel Gibson havia comentado em entrevista ao podcast de Joe Rogan que o filme seria feito com o uso de rejuvenescimento digital.