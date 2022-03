Jennifer Garner, de 'De Repente 30', manda recado para Maisa: 'Especialista'

A atriz Jennifer Garner, protagonista da comédia romântica "De Repente 30", mandou um recado para Maisa Silva, que está na nova série da Netflix chamada "De Volta aos 15", uma versão às avessas do clássico filme lançado no início dos anos 2000.

“Ouvi dizer que você também está viajando no tempo em um filme da Netflix. Você sabe, eu sou uma especialista em viagem no tempo, já que eu quase fiquei presa no corpo de uma mulher de 30 anos”, disse a atriz norte-americana.

O vídeo foi publicado nas redes sociais de Maisa. Jennifer também comentou sobre o seu novo filme, "O Projeto Adam", também com temática voltada para uma viagem temporal, que estreia na Netflix nesta sexta-feira, 11.