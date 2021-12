Jeito Inocente está com o novo álbum 'Agora Aguenta'

A banda Jeito Inocente lançou novo álbum, "Agora Aguenta", nesta terça-feira (14). São sete faixas com três músicas inéditas e participações especiais. A banda vai estar na Liberal FM, às 16h desta quarta-feira (15) para falar com o público sobre o novo trabalho. O álbum já está disponível nas plataformas digitais.

O trabalho conta com regravações como “Andei só” da banda Natiruts, “São amores”, um brega hit da banda Quero Mais, "Desperdiçou", sucesso na voz de Sandy e Júnior, além de “Eu largo tudo”, que contou com a participação especial de Rebecca Lindsay (ex the voice e ex ar-15).

A banda também aposta no trabalho autoral e traz as canções “Marrentinha”, “Agora aguenta” e “Vagabundo” que conta com a participação do compositor da música, Paulo Martins, que também é vocalista da banda Pagode da Comunidade. "Vagabundo” foi a música escolhida para ser a de trabalho.

A música conta uma história bem comum nos dias atuais. Fala sobre a história de um rapaz solteiro, que quer ser livre pra “amar todo mundo” e fazer valer sua fama de “vagabundo” por onde passar.