Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

James Gunn anuncia novo filme do Superman: 'Man of Tomorrow'

Estadão Conteúdo

James Gunn usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para anunciar um novo filme do Superman. O longa se chamará Man of Tomorrow (Homem do Amanhã, em tradução livre) e chega aos cinemas no dia 9 de julho de 2027.

The Man Of Tomorrow é uma HQ de 15 volumes que foi publicada em 1995. A história foi inspiração para um filme de animação do super herói em 2020.

Não se sabe se o filme seguirá o enredo dos quadrinhos, mas na HQ, Lex Luthor cria um traje para combinar a força e a habilidade de Superman. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, o herói aparece batalhando com o vilão.

Além do diretor, David Corenswet, ator que interpreta Clark Kent, e Nicholas Hoult, que interpreta Lex Luthor, anunciaram o novo filme nas redes sociais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA

FILME

SUPERMAN

JAMES GUNN
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SUCESSO

Délcio Luiz celebra 35 anos de carreira com novos projetos e carinho do público paraense

Com shows cheios e carinho do público paraense, cantor do Nosso Tom e Cabanagem, e sonha em gravar com Djavan

03.09.25 12h38

PAGODE

Conectado: Mumuzinho apresenta o show de seu novo projeto no Pagode de Mesa do Nosso Tom

Pagode de Mesa comemora quatro anos com uma grande roda de samba

03.09.25 10h07

ESPETÁCULO

Fernanda Thurann apresenta o monólogo ‘Os Encantados do Sossego’ no Marajó

A apresentação gratuita acontece neste sábado, 6, em Soure, e faz parte da programação do Fest.Ce Marajó. Edyr Augusto colabora com o roteiro

03.09.25 9h38

EITA!

Lucas Guimarães se pronuncia após confissão de ‘chifre’ de Carlinhos Maia

A revelação veio atona após Carlinhos Maia no último domingo (31), durante uma festa do ‘Rancho do Maia’

02.09.25 23h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

'Musa Amazônida'

Isabelle Nogueira posta fotos de biquíni em ilha paradisíaca; seguidores elogiam

A influenciadora digital aproveitou as suas "mini-férias" para visitar o México

02.09.25 15h01

SUCESSO

Délcio Luiz celebra 35 anos de carreira com novos projetos e carinho do público paraense

Com shows cheios e carinho do público paraense, cantor do Nosso Tom e Cabanagem, e sonha em gravar com Djavan

03.09.25 12h38

CULTURA

Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense põe à mesa os sabores ancestrais e peculiares da Amazônia

Evento retorna à cena gastronômica com atrações, incluindo o Jantar das Boeiras, para realçar a criatividade no preparo de iguarias com ingredientes amazônicos

03.09.25 8h26

PAGODE

Conectado: Mumuzinho apresenta o show de seu novo projeto no Pagode de Mesa do Nosso Tom

Pagode de Mesa comemora quatro anos com uma grande roda de samba

03.09.25 10h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda