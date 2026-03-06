Jackson Antunes passa por transplante de rim após doação da esposa

O ator Jackson Antunes, de 65 anos, passou por um transplante de rim doado pela esposa, Cristiana Britto. O artista já está recuperado e em casa após o procedimento.

Antunes revelou ter enfrentado um período de saúde delicado nos últimos meses. Ele compartilhará detalhes sobre a recuperação em entrevista ao programa Fantástico, da Globo, que irá ao ar neste domingo, 8.

Durante a entrevista, o ator descreveu a fase de enfermidade: "Não tem coisa mais terrível do que dor. Não tem coisa mais terrível do que você não ver esperança. Agora está tudo bem", afirmou. Sua esposa, Cristiana Britto, justificou a doação do rim: "Meu maior medo é não estar mais perto dele".

Histórico de saúde

A cirurgia de transplante de rim ocorre após outros episódios recentes na saúde do ator. Em 2023, Jackson Antunes foi diagnosticado com câncer no pâncreas, informação que manteve em sigilo na época.

Durante participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, o ator relatou ter ficado internado por cerca de um mês. "Não falei para ninguém. Há seis anos tive um câncer muito forte no pâncreas e fiquei internado por um mês. Minha esposa ficou em um sofazinho comigo durante os 30 dias", disse.

Carreira na televisão

Natural de Minas Gerais, Jackson Antunes construiu uma carreira consolidada na televisão brasileira. Ele é conhecido por interpretar antagonistas em novelas de sucesso.

Dentre seus trabalhos de destaque estão "O Rei do Gado" e o remake de "Renascer", exibido em 2024. Este último representa seu trabalho mais recente na Globo.