Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Izabel Goulart nega relação com Epstein após ser citada em troca de e-mails

Estadão Conteúdo

Izabel Goulart, ex-modelo da Victoria's Secret, negou qualquer envolvimento com Jeffrey Epstein após ter sido citada em uma troca de e-mails envolvendo o bilionário. O caso veio à tona nesta quarta, 11, depois que o nome de Izabel foi encontrado entre os arquivos divulgados na semana passada pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre o caso.

Uma nota assinada pelo advogado da modelo, Daniel Leon Bialski, afirma que Izabel "jamais esteve ou se hospedou em um apartamento de Epstein, desconhecendo completamente esses fatos". Nos e-mails divulgados, Epstein chega a citar, em conversa com Boris Nikolic datada de 2011, que a modelo "ficou no meu apartamento seis anos atrás, quando veio pela primeira vez a Nova York".

"Izabel apenas dividiu, com outras modelos, um apartamento em Nova York, quando foi morar na cidade americana para trabalhar", esclarece o comunicado do advogado. "Esse apartamento foi cedido pela agência que a representava na época, o que é comum em contratos internacionais que envolvem modelos maiores de idade, que era o seu caso em 2005."

A nota ainda "repudia qualquer tentativa" de associar o nome de Izabel ao do bilionário e afirma que a modelo "sempre prezou e exigiu extremo profissionalismo e ética ao longo dos seus mais de 22 anos de carreira". "Aqueles que propagarem ofensas, injúrias e eventuais afrontas à sua dignidade, bom nome e reputação serão devidamente responsabilizados", finaliza.

Leia a nota completa:

"Após ter seu nome supostamente citado em emails de terceiros mencionados por ligações com Jeffrey Epstein, a modelo internacional e empresária, Izabel Goulart, afirma categoricamente que jamais esteve ou se hospedou em um apartamento de Epstein, desconhecendo completamente esses fatos.

Izabel apenas dividiu com outras modelos, um apartamento em Nova York, quando foi morar na cidade americana para trabalhar. Esse apartamento foi cedido pela agência que a representava na época, o que é comum em contratos internacionais que envolvem modelos maiores de idade, que era o seu caso em 2005.

Izabel Goulart repudia qualquer tentativa de associarem seu nome a de Jeffrey Epstein e reforça que sempre prezou e exigiu extremo profissionalismo e ética ao longo dos seus mais de 22 anos de carreira. Alertando, por fim, que aqueles que propagarem ofensas, injúrias e eventuais afrontas à sua dignidade, bom nome e reputação serão devidamente responsabilizados."

Entenda o caso

Izabel aparece em uma troca de e-mails entre uma pessoa identificada como Sam Jaradeh e o financista sérvio Boris Nikolic, funcionário da Fundação Gates, de Bill Gates, e entre Nikolic e Jeffrey Epstein.

Datadas de 29 de abril de 2011, as mensagens trocadas trazem o nome da modelo como assunto. Jaradeh comenta sobre a brasileira e a elogia. Em seguida, Nikolic e Epstein conversam sobre Izabel. Boris afirma que Sam Jaradeh "tem uma nova amiga. Eles ficaram bêbados ontem à noite. Algo está me dizendo que nada mais aconteceu". E completa a mensagem: "Na verdade, ela era uma modelo da Victoria's Secret, então você talvez já a conheça". Izabel foi modelo da marca de lingerie entre 2005 e 2008.

Epstein então responde: "Ela ficou no meu apartamento seis anos atrás, quando veio pela primeira vez a Nova York. Mas você deveria pedir para Sam trazê-la aqui. Ela é ótima". Boris Nikolic escreve mais uma vez para o bilionário: "Você é rápido. Seis anos atrás. Eu deveria saber".

Relação entre Jeffrey Epstein e a Victoria's Secret

Les Wexner, ex-CEO da Victoria's Secret, tinha uma relação com Jeffrey Epstein, de acordo com as investigações. Fora do posto desde 2022, o empresário contratou o financista durante a década de 1990, quando atuou como seu conselheiro.

Uma reportagem de 2019 do The New York Times afirma que Epstein tentou atuar como recrutador para a marca de lingeries. Em 1997, a modelo Alicia Arden teria sido convidada pelo financista para discutir suas possibilidades de atuar para a Victoria's Secrets. A situação, no entanto, mostrou ter outra finalidade - o homem teria tentado segurá-la e tirar suas roupas.

Brasil no caso Epstein

Nas últimas semanas, vários nomes foram expostos em trocas de mensagens e menções relacionadas ao caso. Desde Donald Trump até Michael Jackson, grandes figuras de diferentes indústrias aparecem nos arquivos. Também há outros brasileiros citados neles.

A apresentadora Luciana Gimenez aparece nos documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA. Os arquivos citam transferências financeiras de até US$ 12 milhões, cerca de R$ 62 milhões, em que a apresentadora aparece como destinatária. Ela nega que conheceu Epstein e diz que nunca teve contato pessoal, profissional ou financeiro com ele. Luciana não é investigada.

Os documentos ainda revelam que Epstein tinha interesse em fechar negócios com o empresário Eike Batista. O brasileiro teria se encontrado com Ian Osborne, um emissário de Epstein por 12 vezes em 2012. Não há menções a encontros entre Epstein e Eike. O brasileiro não foi implicado nas acusações do caso.

Além de Eike, a ex-mulher dele, Luma de Oliveira, foi mencionada por Epstein em troca de e-mails em que conversavam sobre o interesse do bilionário em mulheres brasileiras.

Eike Batista afirmou ao Estadão não se lembrar de Ian Osborne nem dos encontros com ele e diz que não conhece, nunca conversou ou trocou mensagens com Epstein.

Interesse no Brasil

Reportagem do Estadão detalhou o interesse de Epstein no País. Ele teria tido a ideia de comprar uma agência de modelos com o intuito de "ter acesso a garotas". As informações contidas nos e-mails foram divulgadas em primeira mão pelo jornal O Globo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Izabel Goulart

caso Epstein

pronunciamento
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Bruna Linzmeyer divulga fotos raras com a namorada nas redes sociais; confira

Bruna Linzmeyer e Kin Saito, que atua como diretora de futebol feminino, assumiram publicamente o namoro em dezembro de 2023

10.02.26 8h38

SUCESSO

Nirah prepara maratona de shows pelo Pará e celebra lançamento de novo single no Carnaval

Cantora anuncia roteiro carnavalesco que passará por diferentes regiões paraenses que parra pela energia do CanaBelém à magia da Ilha do Marajó

09.02.26 10h16

SUPER BOWL

Por que a NFL não vai pagar Bad Bunny pelo show do intervalo do Super Bowl? Entenda

O intervalo do Super Bowl é considerado a maior vitrine da indústria do entretenimento mundial e um dos momentos de maior audiência

09.02.26 8h50

EXCLUSIVO

Mozão do Brasil: Filipe Bragança mergulha no universo sertanejo para viver seu primeiro protagonista

Ator assume o desafio de protagonizar João Raul, em "Coração Acelerado", a nova aposta da Globo. Em entrevista, o ator revela como sua experiência nos musicais ajudou na construção vocal do personagem

09.02.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

TRETA

VÍDEO: Sol vai para cima de Ana Paula e é acusada de agressão no BBB 26

Discussão começou após confusão na porta dos brothers e terminou com denúncia de agressão na manhã desta quarta (11).

11.02.26 9h36

FOGO NO PARQUINHO

BBB 26: entenda como começou a treta entre Sol e Ana Paula

Confusão começou após Milena acordar os brothers e terminou com acusação de agressão e pedidos de expulsão

11.02.26 10h04

DECISÃO

Ana Paula nega agressão de Sol Vega, mas sister é expulsa do BBB; veja os vídeos!

"Eu tenho fair play, não vou querer que ela saia. Inclusive, já fizeram isso comigo, eu não vou querer que ela saia de forma alguma", disse Ana Paula Renault.

11.02.26 14h31

POLÊMICA

Gil do Vigor critica Sarah Andrade após eliminação do BBB 26: 'Você não aprendeu?'

Os dois ex-BBBs são amigos desde o Big Brother Brasil 21

11.02.26 10h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda