Iza posta foto ousada em árvore de natal no último dia do ano

A cantora Iza resolveu se despedir do último dia de 2021 de forma bem ousada. Ela postou no instagram uma foto pelada perto de uma árvore de natal. Vários fãs deixaram suas mensagens no comenários.

O ex-bbb João foi um dos seguidores que deixou seu comentário, "IZAAAAAAAAAAAAA ❤️", escreveu. Outro fã comentou: "Agora simmmm eu fechei meu ano com chave de ouro depois dessa foto 😍🥵".

