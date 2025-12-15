Isabel Veloso está sedada e estável e família aguarda resultado de nova biópsia

Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, atualizou o estado de saúde da influenciadora digital nesta segunda-feira (15) via stories do Instagram. Ele informou que Isabel segue sedada e estável, enquanto a família aguarda o resultado de exames.

"Isabel segue estável. Alguns exames ainda não ficaram prontos, entre eles o mais importante no momento: a biópsia do intestino, que é o que vai nos mostrar com mais precisão o que realmente está acontecendo", escreveu Borbas.

Ele complementou que a influenciadora permanece sedada para que não sinta dor nem desconforto, sendo acompanhada de perto em todos os detalhes. Lucas também agradeceu as mensagens e orações dos seguidores, destacando sua importância para a família.

Complicações anteriores e internação na UTI

No sábado (13), Lucas Borbas já havia relatado "complicações" no quadro da esposa. "Isabel teve algumas complicações nesses dias. O tratamento tem sido difícil e, por momentos, refratário", disse ele.

Na ocasião, ele elogiou a força de Isabel, afirmando que ela "consegue iluminar até os dias mais difíceis". Isabel Veloso está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital desde 26 de novembro.

Histórico de saúde da influenciadora

À época da internação, exames apontaram excesso de magnésio em seu sangue. A influenciadora chegou a receber alta e foi para o quarto, mas retornou à UTI após um quadro grave de pneumonia, sendo entubada novamente.

Nos últimos anos, Isabel Veloso passou por diversos problemas de saúde, incluindo o diagnóstico de linfoma de Hodgkin em 2021. Segundo relatos da família, ela também foi diagnosticada com hepatite e pancreatite recentemente. Em outubro, Isabel passou por um transplante de medula óssea.