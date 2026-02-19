Capa Jornal Amazônia
Irmãos em 'Game of Thrones', Kit Harington e Sophie Turner estranham cena de beijo

A atriz explicou que a longa convivência como "irmãos" na série, exibida por oito temporadas, tornou a mudança para um romance algo desconcertante

Estadão Conteúdo
fonte

‎Sophie Turner (Divulgação/HBO)

Conhecidos mundialmente como Jon Snow e Sansa Stark em Game of Thrones, Kit Harington e Sophie Turner voltaram a contracenar no terror gótico The Dreadful, dirigido por Natasha Kermani. Desta vez, no entanto, a relação entre os personagens é bem diferente, os dois vivem um casal.

Ambientado durante a Guerra das Rosas, o longa acompanha Anne (Turner), uma mulher solitária que vive com a sogra até o retorno de Jago (Harington), figura de seu passado que desencadeia acontecimentos decisivos em sua trajetória.

'Foi nojento', diz Sophie

Em entrevista ao programa Late Night with Seth Meyers, Sophie Turner contou que a primeira cena de beijo foi particularmente difícil. "Nós dois estávamos quase vomitando. Foi repulsivo", afirmou, entre risos, ao lembrar do momento.

A atriz explicou que a longa convivência como "irmãos" na série, exibida por oito temporadas, tornou a mudança para um romance algo desconcertante. Segundo ela, só percebeu a intensidade das cenas ao reler o roteiro com mais atenção. "Pensei: 'droga, é o meu irmão'", brincou.

Um vídeo divulgado pelo Entertainment Tonight mostra os dois atores reagindo com humor após a gravação de um beijo: assim que a diretora encerra a tomada, ambos fingem ânsia de vômito, arrancando risadas da equipe.

Altura também virou assunto

Em entrevista ao E! News, Harington comentou que a transição de meio-irmãos para casal já era estranha por si só e a diferença de altura entre eles aumentou o constrangimento. O ator revelou que precisou subir em uma caixa para equilibrar a cena do beijo, já que Turner é cerca de 30 centímetros mais alta.

Apesar do desconforto inicial, os dois concluíram as filmagens e apostam na força da história. The Dreadful estreia nesta sexta, 20.

Cultura
.
