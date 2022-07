Irmã de Deolane Bezerra se pronuncia sobre suposto envolvimento da família com PCC

Na última quinta-feira, 14, Daniele, irmã de Deolane Bezerra decidiu se pronunciar sobre os rumores que começaram a surgir envolvendo sua família. Tudo começou após a advogada ter sua mansão invadida por policiais com um mandado de busca e apreensão.

Deolane está sendo investigada por suposto crime contra economia popular e associação criminosa. Pressionada pelos fãs, a irmã da cantora resolveu comentar sobre o assunto no Instagram e aproveitou para desmentir qualquer ligação de seus familiares com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

“Tanto a Deolane, quanto vários influenciadores estão sendo investigados por causa de uma empresa de trader esportivo, que também já nos ligou e está com as provas de que a sua empresa é legal. Aí vem dizer que tem envolvimento com o PCC”, começou ela.

“Eu não vou falar mais porque o processo segue em segredo de Justiça e eu ainda respeito a Justiça desse país. Então se for falar falem a verdade. Podem mandar processo! Podem mandar processo!”, completou ela.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)