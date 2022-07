Deolane Bezerra é investiga pela polícia por associação criminosa e lavagem de dinheiro

A Polícia de São Paulo cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa da advogada e influencer Deolane Bezerra, no condomínio Alphaville, nesta quinta-feira (14). A informação foi divulgada pelo colunista Léo Dias, do Portal Metrópoles. Segundo fontes da coluna, a ação atendeu a um mandado expedido pelo Ministério Público do Estado. Os agentes investigavam um suposto crime contra a economia popular e associação criminosa, que indica lavagem de dinheiro.

Na operação foram apreendidos um Porsche e uma Land Rover Evoque 2021/2022 - avaliados em mais de R$ 1 milhão, sete cadernos/agendas com anotações, quatro notebooks, registros de contabilidade, dois relógios da marca Rolex e dois da grife Bvulgari (segundo Deolane, os itens seriam cópias) e um celular iPhone 13 Pro Max.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime de lavagem de dinheiro estaria se dando principalmente na compra e venda de veículos de uma loja chamada Mille, localizada no Tatuapé, Zona Leste da capital paulista.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Adna Figueira)