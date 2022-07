Tirullipa é alvo da mesma operação policial que Deolane, diz colunista

A Polícia de São Paulo cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do humorista Tirullipa, em Alphaville, para investigar suposto crime contra a economia popular e associação criminosa, que configura lavagem de dinheiro, na última quarta-feira (13).

A ação seria a mesma que investiga a influenciadora Deolane Bezerra sobre publicidade para uma empresa de jogos e apostas esportivas online. As informações foram divulgadas pelo colunista Leo Dias, nesta quinta-feira (14).

De acordo com a coluna, foram apreendidas na casa de comediante quatro folhas de cheque preenchidas no valor de R$ 30 mil, R$ 27.601 em dinheiro, quatro agendas com anotações, um celular, declaração de faturamento, contrato de locação residencial e um contrato de gerenciamento de marca.

Até o fechamento desta matéria, Tirullipa ainda não tinha se pronuciado sobre o assunto.