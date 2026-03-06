Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Irituia recebe gira que destaca protagonismo feminino no carimbó

Evento reúne formação artística, mostra audiovisual e roda de carimbó para destacar o protagonismo feminino e de pessoas LGBTI na cultura paraense

Riulen Ropan
fonte

A roda será voltada principalmente para mulheres, crianças e pessoas da diversidade. (Foto: Divulgação)

Na semana em que se celebra o Dia Internacional de Luta das Mulheres, o município de Irituia, no nordeste paraense, receberá neste sábado (7), a Gira Mulheres e LGBTPQA+ na Roda de Carimbó, uma intervenção cultural que reunirá formação artística, audiovisual e debates sobre a presença feminina e pessoas da diversidade na tradição do carimbó. A iniciativa é realizada pelos grupos Carimbó Volta ao Mundo e Flor de Irituia, com apoio da Política Nacional Aldir Blanc.

A programação acontecerá na Associação Mãos Amigas de Irituia (AMAI), a partir das 9h, e contará com vivência de ritmos com instrumentos como banjo, tambor e maracá, oficina de adereços, mostra audiovisual do Cineclube Mulheres no Carimbó, roda de conversa sobre os 11 anos do reconhecimento do carimbó como patrimônio cultural e uma grande roda de encerramento com grupos e participantes das oficinas.

VEJA MAIS

image 'Minha Arte, Meu Negócio': o talento de empreender no campo cultural
Evento em Belém possibilitará que artistas, produtores culturais e público em geral tenham acesso a informações sobre a relação entre arte e empreendedorismo

image Dira Paes celebra momento raro ao lado dos seis irmãos em Belém
A atriz paraense usou as redes sociais para compartilhar o encontro

image Sagração da Floresta: estudantes da ETDUFPA apresentam espetáculo em Belém
A performance aborda a realidade amazônida, o sagrado feminino e a arte contra a crise climática

Segundo a fundadora do Carimbó Volta ao Mundo, Elis Tarcila, a proposta é criar um espaço de encontro, aprendizado e troca de experiências. A roda será voltada principalmente para mulheres, crianças e pessoas da diversidade, incentivando a participação em atividades ligadas ao carimbó, desde a música até a produção cultural. Para ela, ações desse tipo ajudam a fortalecer a salvaguarda do patrimônio cultural ao aproximar novas gerações dos saberes tradicionais. “Realizar eventos onde podemos compartilhar o que sabemos principalmente com jovens e crianças é garantir a continuidade do Carimbó”, enfatiza Elis Tarcila.

A escolha de Irituia como sede desta edição da atividade também tem relação com a força da tradição local. De acordo com a cofundadora do projeto, Andrezza Mota, o município possui uma forte relação comunitária com o carimbó e vem registrando avanços na presença feminina dentro dos grupos. “É um território onde o carimbó já pulsa de forma coletiva e onde mulheres vêm rompendo barreiras históricas, ocupando espaços como o tambor e o canto”, destaca.

Embora as mulheres sempre tenham feito parte da cultura do carimbó, na dança, na produção das festas e na confecção de figurinos, muitos espaços de destaque permaneceram por muito tempo restritos aos homens. Hoje, segundo as organizadoras, cresce o número de mulheres que atuam como compositoras, instrumentistas, cantoras e articuladoras culturais.

A programação também pretende estimular reflexões sobre o papel das mulheres na preservação da tradição. Desde que o carimbó foi reconhecido como patrimônio cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 2014, aumentou o número de grupos formados exclusivamente por mulheres no Pará, fortalecendo redes de colaboração e ampliando a presença feminina em atividades antes dominadas por homens.

Além da roda de carimbó, o público poderá participar de oficinas, assistir a produções audiovisuais realizadas por mulheres ligadas ao ritmo e acompanhar uma roda de conversa sobre memória, tradição e futuro do carimbó. A expectativa é que o encontro fortaleça o intercâmbio entre grupos e reafirme o carimbó como espaço de cultura, pertencimento e resistência.

Programação completa:

  • 9h – Vivência de ritmos (banjo, tambor e maracá)
     
  • 15h – Oficina de adereços
     
  • 16h – Mostra de filmes e videoclipes (Cineclube Carimbó das Mulheres)
     
  • 17h – Roda de conversa: Carimbó patrimônio cultural – 11 anos de registro e as mulheres no Carimbó
     
  • 18h – Roda de Carimbó com participantes da oficina e grupos convidados

Serviço

Gira Mulheres e LGBTPQA+ na Roda de Carimbó
Data: 7 de março

Horário: a partir das 9h

Local:  AMAI – Associação Mãos Amigas de Irituia
 

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Gira Mulheres e LGBTPQA+ na Roda de Carimbó

Irituia

Carimbó Volta ao Mundo
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

VEM AÍ!

Alane Dias se junta à coreógrafa viral Aline Maia para dançar ritmos do Pará, no Rio

Dupla recriou no vídeo o clima do Ver-o-Peso em coreografia inspirada em músicas da banda Calypso

06.03.26 15h44

CULTURA

Casa da Cultura amplia atuação no Pará e promove formação em produção cultural em Belém

Oficinas promovidas pela Casa da Cultura de Canaã dos Carajás serão ministradas na Usina da Paz Guamá, em Belém no período de 9 a 13 de março; objetivo é promover a transformação social por meio da economia criativa.

06.03.26 12h26

MÚSICA

“Açaí” é lançada por TRIVIA, banda formada por filho e netos de Djavan, chega às plataformas

Música foi lançada em 1982 no álbum Luz, de Djavan

06.03.26 12h08

MÚSICA

Edilson Moreno e Lohanzinho lançam regravação de Feijão com Arroz 

Em homenagem a Tonny Brasil, o novo single une gerações do brega paraense e faz parte do projeto Cancioneiro da Amazônia 

06.03.26 11h45

MAIS LIDAS EM CULTURA

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (06/03)?

O filme “Meu Amigo Enzo” vai ao ar logo após a reprise da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

06.03.26 11h00

REALITY SHOW

BBB 26: Eliminação de Jordana e Marciele na Prova do Líder gera pedidos de revisão nas redes

Internautas passaram a pedir a revisão do resultado após a dupla ser desclassificada durante a dinâmica de resistência

06.03.26 11h23

MÚSICA

“Açaí” é lançada por TRIVIA, banda formada por filho e netos de Djavan, chega às plataformas

Música foi lançada em 1982 no álbum Luz, de Djavan

06.03.26 12h08

OSCAR 2026

Onde assistir ‘O Agente Secreto’? Filme indicado ao Oscar chega ao streaming

Longa brasileiro dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura estreia na Netflix neste sábado (7)

06.03.26 11h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda