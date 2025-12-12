Iracema Oliveira realiza projeto 'É Natal, é tempo da Pastorinha Filha de Sion' em quatro cidades

O projeto “É Natal, é tempo da Pastorinha Filha de Sion” propõe a produção e circulação de um espetáculo cênico homônimo. A iniciativa celebrará o espírito natalino de 2025 em Belém e outros municípios do estado, apresentando a manifestação popular Filha de Sion, da mestra imortal de Cultura Iracema Oliveira.

A circulação do projeto inicia neste sábado, dia 13 de dezembro de 2025, em Castanhal. Segue ao longo do mês com sessões em Paragominas, no dia 20, e em Mosqueiro, no dia 28. O encerramento da temporada está previsto para o início de 2026, no dia 6 de janeiro, em Belém.

No Pará, a manifestação das pastorinhas ainda pode ser encontrada em Belém, com apenas oito grupos em atividade. Destes, no máximo quatro, conforme informa o grupo cultural Francisco Oliveira, conseguem sair às ruas, mesmo enfrentando falta de patrocínio e apoio financeiro.

História e representatividade da pastorinha

A pastorinha Filha de Sion foi criada em 1971 pela mestra e folclorista Iracema Oliveira. Atualmente, ela é uma das manifestações culturais que integram o ponto de cultura Heranças do Velho Chico e o Pontão de Cultura Mestra Iracema Oliveira, ambos representados pela Associação Cultural Francisco Oliveira.

A mestra e folclorista Iracema Oliveira é a principal representante desta manifestação em Belém. Ela também possui uma relação profunda com outra manifestação cultural amazônica: os Pássaros Juninos. Iracema relembra seu primeiro contato com as pastorinhas aos sete anos, quando interpretou o anjo Gabriel como interna do colégio São Vicente de Paula.

Financiamento e apoiadores do projeto

O projeto “É Natal, é tempo da Pastorinha Filha de Sion” foi selecionado no Edital 005/2025 da SECULT/PA – Lei Aldir Blanc II – Fomento e Circulação de Projetos Culturais. Ele oferecerá gratuitamente ao público apresentações deste drama pastoril nas quatro cidades mencionadas.

A realização do circuito de shows conta com o patrocínio dos governos federal e estadual por meio da Lei Aldir Blanc. Há também parceria da prefeitura de Castanhal e Paragominas, além da Pia do Pão de Santo Antônio em Mosqueiro, conforme completa a Associação Cultural Francisco Oliveira.

Programação

13/12/2025 – Castanhal

20/12/2025 – Paragominas

28/12/2025 – Mosqueiro

06/01/2026 – Belém