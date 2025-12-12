Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (12/12)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (12/12), às 15h25, o filme "Minons 2: A origem de Gru", dirigido por Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val e com as vozes de Alan Arkin, Julie Andrews, Michelle Yeoh, Steve Carell, Pierre Coffin, Taraji P. Henson . Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme “Minons 2: A origem de Gru"?

Minions 2: A Origem de Gru é a continuação das aventuras dos Minions, e desta vez, eles ajudam um Gru ainda criança, descobrindo como ser vilão. Na década de 1970, Gru está crescendo no subúrbio. Fã de um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, Gru traça um plano para se tornar malvado o suficiente para se juntar a eles. Felizmente, ele recebe apoio de seus leais seguidores, os Minions. Juntos, eles exercem suas habilidades enquanto constroem seu primeiro covil, experimentam suas primeiras armas e realizam as primeiras missões.

Quando os Vicious 6 expulsam seu líder - o lendário lutador Wild Knuckles - Gru participa de uma entrevista para se tornar seu mais novo membro. A entrevista não vai bem, e só piora depois que Gru os supera e de repente, o garoto se vê como inimigo mortal do grupo do mal. Gru se voltará para uma fonte improvável de orientação, o próprio Wild Knuckles, e descobrirá que até os supervilões precisam de uma ajudinha de seus amigos.

Veja o trailer do filme “Minons 2: A origem de Gru"

Informações do filme “Minons 2: A origem de Gru"

Título original: Minions: The Rise of Gru

Classificação: Livre

Duração: 1h28min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Animação, infantil

Lançamento: 2022

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)