Investimento de R$ 900 mil impulsiona festivais em diversas regiões do Pará

O investimento de R$ 900 mil para quatro importantes eventos culturais na região Oeste do estado vem movimentando a cultura e a economia paraense durante o mês de julho. As programações, patrocinadas pela companhia Equatorial Pará, contemplam os municípios de Mojuí dos Campos, Belterra, Itaituba e Juruti, com o objetivo de fortalecer tradições locais.

Os recursos serão especificamente direcionados à Festa da Integração Nordestina, em Mojuí dos Campos; à Gincana Cultural de Belterra; ao Festival Junino de Itaituba; e ao Festribal, em Juruti. Esses eventos anuais são destaques no calendário cultural do oeste paraense, atraindo milhares de pessoas.

Além dos investimentos no Oeste, a distribuidora estende seu apoio a outras iniciativas. Na Região Metropolitana de Belém, a empresa patrocina os projetos Energia de Verão e Verão Consciente, realizados nos distritos de Mosqueiro e Outeiro. Essas ações já se consolidaram como uma tradição para moradores e visitantes durante o período de férias.

Na região Sudoeste, o apoio se concentra em Altamira, onde a Equatorial Pará patrocina, pelo segundo ano consecutivo, o Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu. Este evento é crucial para a valorização e preservação das tradições dos povos originários da região.

Incentivo cultural e impacto econômico

Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, enfatiza os benefícios que vão além do entretenimento. "Quando apoiamos eventos como esses, contribuímos para manter vivas tradições que fazem parte da identidade dos municípios e, ao mesmo tempo, estimulamos a economia local. A cultura movimenta o turismo, gera oportunidades para artistas, comerciantes e empreendedores e fortalece o sentimento de pertencimento das comunidades", destaca.

Destaques da programação cultural

Cada um dos eventos apoiados reflete aspectos marcantes da identidade paraense. A Festa da Integração Nordestina, em Mojuí dos Campos, celebra a influência dos migrantes nordestinos na formação social, cultural e econômica do município.

Em Belterra, a tradicional Gincana Cultural promove disputas entre equipes, valorizando a criatividade, a integração comunitária e as manifestações culturais locais. Já em Itaituba, o Festival Junino mantém viva uma das mais autênticas expressões da cultura popular brasileira, com apresentações de quadrilhas, grupos folclóricos e artistas regionais.

Na cidade de Juruti, o Festribal transforma a localidade em cenário de um dos maiores festivais culturais da Amazônia. O espetáculo protagonizado pelas tribos Muirapinima e Munduruku atrai milhares de visitantes e projeta a rica cultura amazônica para além das fronteiras do Pará.

O Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu, em Altamira, retornará em 2026 após o sucesso da primeira edição, realizada em julho de 2025. A edição inaugural reuniu mais de 900 indígenas de 14 etnias em uma celebração com competições esportivas, apresentações culturais e rituais tradicionais, ressaltando a ancestralidade e a diversidade dos povos indígenas da região.

Agenda completa dos eventos patrocinados

Festa da Integração Nordestina (Mojuí dos Campos)

9 a 11 de julho

(Mojuí dos Campos) 9 a 11 de julho Energia de Verão (Mosqueiro)

11 de julho

(Mosqueiro) 11 de julho Festival Junino de Itaituba

16 a 19 de julho

16 a 19 de julho Projeto Verão Consciente em Outeiro

18 e 19 de julho

em Outeiro 18 e 19 de julho Concurso de Fotografia – Dia Mundial da Limpeza

20 de julho – lançamento do edital

20 de julho – lançamento do edital Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu (Altamira)

23 a 26 de julho

(Altamira) 23 a 26 de julho Gincana Cultural de Belterra

24 e 25 de julho

24 e 25 de julho Projeto Verão Consciente – Mosqueiro

25 e 26 de julho

– Mosqueiro 25 e 26 de julho Festribal (Juruti)

29, 30, 31 de julho a 1 de agosto

(Juruti) 29, 30, 31 de julho a 1 de agosto Energia de Verão (Outeiro)

01 de agosto