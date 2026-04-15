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Integrante do BTS, RM revela desafios com saúde mental: 'existe uma tristeza profunda'

Líder do grupo sul-coreano, Kim Nam-joon relata dificuldades emocionais e impacto do período no serviço militar

Hannah Franco
fonte

RM, do BTS, revela desafios com saúde mental após alistamento militar. (Reprodução/Instagram/rkive)

O cantor Kim Nam-joon, conhecido como RM, líder do grupo BTS, falou abertamente sobre saúde mental e os desafios enfrentados durante o período de alistamento militar obrigatório na Coreia do Sul.

Em entrevista à Rolling Stone, o artista relatou que, apesar de ter superado dificuldades físicas, ainda lida com questões emocionais profundas.

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RM afirmou que enfrentou uma crise ao longo do último ano e que, embora tenha conseguido lidar com parte das dificuldades, ainda carrega sentimentos difíceis.

Segundo ele, existe uma tristeza constante, que permanece mesmo após o fim de momentos mais intensos. O cantor também destacou que segue em um processo de autoconhecimento e reflexão sobre suas emoções.

“Superei a crise que tive no ano passado por causa de todos aqueles ambientes em que estive. Superei fisicamente, mas mentalmente, e admito agora, existe uma tristeza profunda. Não sei como chamá-la, mas ela está sempre presente em alguma parte do meu coração. Acho que ainda estou no processo de me descobrir. Talvez eu seja sensível demais, mais do que os outros… Ou talvez eu pense demais”, disse.

O artista revelou que, em alguns momentos, enfrenta dificuldades para dormir e precisa lidar com pensamentos recorrentes. Apesar disso, reforçou que busca manter uma relação positiva com a vida, valorizando experiências simples, como convívio com amigos, música e momentos do cotidiano.

Ele também destacou que continua enfrentando desafios internos, descrevendo esse processo como uma luta contínua.

"Às vezes não consigo dormir. ‘Mas você quer morrer?’. Não. Tento amar a vida. Caminhar, bons amigos, bebidas, música, esta entrevista. Ainda estou lutando contra meus demônios, e acho que talvez isso possa durar para sempre, e para sempre é muito tempo, como eu disse."

Durante a entrevista, RM comentou ainda sobre a influência das redes sociais em sua saúde mental. Segundo ele, o excesso de conteúdos rápidos pode dificultar a conexão com o presente. “Mas só quero dizer uma coisa: resumindo, acho que a vida é divertida… não porque estou no BTS ou sou uma estrela sob os holofotes. Acho que, simplesmente, a vida é divertida e viver é melhor”, completou.

O cantor afirmou que sente falta de momentos mais simples, como caminhar e refletir, e que tem buscado reduzir o uso do celular para se concentrar mais no agora, evitando preocupações com passado e futuro. “Acho que foram nesses momentos que eu realmente vivi o presente. Eu realmente não quero pensar no passado e no futuro porque são pura fantasia, mas é muito difícil se concentrar apenas em onde você está agora… Eu sempre tento, às vezes, largar o celular e talvez ler um livro. Tento não pensar no passado [ou no] futuro, porque o futuro nunca chega.”

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